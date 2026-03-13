«Алиса» ни разу не подвергалась взлому хакеров, заявили в «Яндексе»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Умная колонка «Алиса» от «Яндекса» ни разу не подвергалась взлому хакеров: данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием многоуровневого шифрования, а доступ к управлению доступен только через подтвержденный аккаунт пользователя, рассказали РИА Новости в компании.
«Наша служба безопасности не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок. Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя», — сообщили в компании.
Там добавили, что компания постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов — например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали РИА Новости, что злоумышленники могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами — получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию пользователя.