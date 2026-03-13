Ричмонд
Обливаемся горючими слезами: В Молдове дизтопливо стало дороже бензина и достигло отметки 26 леев

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новый максимальный тариф на дизель — 26,24 лея за литр.

Источник: Комсомольская правда

Дизель стал дороже бензина: цена превысила 26 леев за литр.

В Молдове дизельное топливо впервые за долгое время стало дороже бензина. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) установило новый максимальный тариф на дизель — 26,24 лея за литр, что на 77 банов больше, чем ранее. Такой уровень цен не фиксировался с ноября 2022 года.

За последние две недели дизель подорожал более чем на 5 леев за литр и теперь превышает стоимость бензина.

Согласно установленному ANRE потолку цен, бензин А-95 в выходные будет продаваться по 26,22 лея за литр, что на 42 бана больше, чем ранее. Такой уровень цен на бензин также не наблюдался почти два года.

Дизель дороже бензина. Фото: НАРЭ.

