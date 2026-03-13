Обливаемся горючими слезами: В Молдове дизтопливо стало дороже бензина и достигло отметки 26 леев

В Молдове дизельное топливо впервые за долгое время стало дороже бензина. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) установило новый максимальный тариф на дизель — 26,24 лея за литр, что на 77 банов больше, чем ранее. Такой уровень цен не фиксировался с ноября 2022 года.