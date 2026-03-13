Обливаемся горючими слезами: В Молдове дизтопливо стало дороже бензина и достигло отметки 26 леев

Дизель стал дороже бензина: цена превысила 26 леев за литр.
В Молдове дизельное топливо впервые за долгое время стало дороже бензина. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) установило новый максимальный тариф на дизель — 26,24 лея за литр, что на 77 банов больше, чем ранее. Такой уровень цен не фиксировался с ноября 2022 года.
За последние две недели дизель подорожал более чем на 5 леев за литр и теперь превышает стоимость бензина.
Согласно установленному ANRE потолку цен, бензин А-95 в выходные будет продаваться по 26,22 лея за литр, что на 42 бана больше, чем ранее. Такой уровень цен на бензин также не наблюдался почти два года.
Дизель дороже бензина. Фото: НАРЭ.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Обещанная индексация пенсий не покроет возросших расходов: Инфляция в стране только за год удвоилась, а в правительстве до сих пор считают, что в день на еду жителю Молдовы хватает 18 леев.
Прожиточный минимум в стране остался на уровне 2013 года (далее…).
Война, Телеграм, алкоголь: Что еще назначили причинами провалов и бед в Молдове.
Во всех провалах-ошибках-просчетах всегда винят кого-то или что-то, чтобы вывести из-под удара себя (далее…).
Молдова может остаться без воды: Нефтяные отходы из Украины продолжают попадать в Днестр.
Ситуация на Днестре меняется ежечасно — результаты последних проб будут известны 13 марта (далее…).