Омская официантка лишилась 239 тысяч рублей из-за билета на концерт стендапера

19-летняя девушка перевела мошенникам деньги по ссылке от знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 19-летняя официантка попалась на удочку мошенников при покупке билета на концерт известного комика. Об этом 13 марта рассказали в региональной полиции.

Девушка получила в мессенджере приглашение от знакомого сходить на выступление стендапера. Она перешла по присланной ссылке на сайт продаж билетов и выбрала место. Омичка перевела через систему быстрых платежей 3 300 рублей за билет, но так его и не получила.

В службе поддержки онлайн-покупательнице предложили пройти верификацию и повторно внести ту же сумму. Потерпевшая несколько раз выполняла указания, но каждый раз приходили сообщения об ошибке. В итоге с ее счета списали все деньги — как личные сбережения, так и одолженные у родственников. Речь идет почти о 239 тысячах рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации — «Мошенничество».

Ранее мы рассказали, что в Омской области пенсионерка завернула в тряпку сотни тысяч рублей и отправила их мошенникам посылкой.

