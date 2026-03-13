Ричмонд
В Полесском районе двое вырубили 124 дерева на 3,2 миллиона: дело ушло к следователям

В Полесском районе Калининградской области расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса в.

Источник: KaliningradToday

особо крупном размере. Под подозрением — 44-летний индивидуальный предприниматель из Калининграда и его 41-летний знакомый.

С августа по ноябрь 2025 года, не имея разрешительных документов, они спилили 124 дерева: ольху, осину, липу и клён. Работали спецтехникой, ущерб лесному фонду оценили в 3,2 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и управления охотничьего и лесного хозяйства.

Сейчас полицейские устанавливают возможных сообщников. Расследование под контролем руководства отдела.