В Полесском районе двое вырубили 124 дерева на 3,2 миллиона: дело ушло к следователям

особо крупном размере. Под подозрением — 44-летний индивидуальный предприниматель из Калининграда и его 41-летний знакомый.
С августа по ноябрь 2025 года, не имея разрешительных документов, они спилили 124 дерева: ольху, осину, липу и клён. Работали спецтехникой, ущерб лесному фонду оценили в 3,2 миллиона рублей.
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и управления охотничьего и лесного хозяйства.
Сейчас полицейские устанавливают возможных сообщников. Расследование под контролем руководства отдела.