Семья замерзших насмерть отца и сына в Эвенкии живет в Архангельске

КРАСНОЯРСК, 13 мар — РИА Новости. Бывшая жена и еще двое детей 51-летнего мужчины, который замерз насмерть вместе с четырехлетним сыном в лесу в Эвенкии, проживают в Архангельске, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В пятницу региональный главк сообщил, что в 50 километрах от поселка Тура в лесном массиве в результате поисков были найдены тела мужчины и его сына. По данным следствия, 7 марта мужчина с сыном выехали по направлению поселка Эконда и в условленное время не вернулись. Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
«Супруги не проживали вместе, женщина с тремя детьми уехала в Архангельск к родителям. В декабре он привез сына к себе, мальчик ходил в детский сад. Мужчина характеризуется положительно», — сказала собеседница агентства.
Следователи предполагают, что отец с сыном выехали в охотничью избушку, добрались до неё на снегоходе, затем решили доехать до второй избушки, но не смогли, возможно, из-за поломки снегохода, после чего попытались вернуться обратно. На месте, где их нашли, следов животных не обнаружено, уточнили в ведомстве.