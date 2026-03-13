Семья замерзших насмерть отца и сына в Эвенкии живет в Архангельске

В пятницу региональный главк сообщил, что в 50 километрах от поселка Тура в лесном массиве в результате поисков были найдены тела мужчины и его сына. По данным следствия, 7 марта мужчина с сыном выехали по направлению поселка Эконда и в условленное время не вернулись. Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).