В Храме всех религий в Казани появится зал культуры ацтеков и майя

«Зал посвящен центральной Америке. Например, можно посмотреть на пирамиду майя, на стенах уже изображены тематические фрески. Все эти народы объединяли языческая культура, религия, пирамиды», — пояснил он.
В центре зала уже стоит огромная высеченная из камня голова. Такие же нашли на местах обитания коренных американских народов. Сейчас работа над залом продолжается, его официальное открытие планируется в начале лета.
Узнать больше по теме
