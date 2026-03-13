Из Беларуси с любовью: в Музее янтаря покажут тканые покрывала, скатерти и рушники, а также вещи известных писателей

В Музее янтаря в пятницу, 13 марта, откроется литературно-художественная выставка «Единая нить истории»0+. Экспозиция подготовлена на основе фондов Государственного музея истории белорусской литературы. Подробности — в материале «Клопс».
Проект приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, который отмечают 2 апреля. Центральной темой выставки стало народное ткачество.
«Это одно из древнейших ремёсел белорусов, вобравшее в себя многовековой опыт, художественные традиции и мировоззрение народа, — говорится в анонсе. — Именно через тканые изделия, орнаменты и вышивку раскрывается связь человека с родной землёй, его духовные ценности и представления о красоте».
В витринах представлены предметы традиционного декоративно-прикладного искусства: тканые покрывала, скатерти, элементы национального костюма и предметы быта.
Особое место занимает традиционный рушник — обрядовое вышитое полотенце. Этот предмет считается одним из главных символов преемственности поколений.
В экспозиции представлены рушники начала XX века и современные реконструкции, выполненные по старинным орнаментам. Посетители смогут увидеть разнообразие техник вышивки — гладь, крестик, ришелье и другие.
Но тканые изделия — это ещё не всё. В Калининград привезли предметы, связанные с жизнью известных белорусских писателей. На выставку попали их личные вещи: книги, фотографии, сувениры и украшения.
«Единая нить истории» состоит из шести разделов, соответствующих областям Беларуси. В каждом из них есть как текстильные изделия, так и вещи писателей, родившихся в этих местах. Гродненскую область представляет Алоиза Пашкевич, Витебскую — Петрусь Бровка, Минскую — Максим Богданович, Брестскую — Евгения Янищиц, Гомельскую — Иван Шамякин, а Могилёвскую — Аркадий Кулешов, автор текста известной песни «Алеся».
Торжественное открытие, которое можно посетить бесплатно, состоится 13 марта в 17:00. Экспозиция будет работать до 19 апреля.
В пятницу, 13 марта, в историко-художественном музее откроется выставка «Орнамент массы. Калининградский код»6+, которая объединит работы 14 местных художников.