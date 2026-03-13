В Красноярске покажут балет о Пушкине

В Красноярске покажут балет о мире видений и эмоций Александра Пушкина.
Директор театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Светлана Гузий напомнила, что красноярцам покажут работу хореографа Никиты Дмитриевского, который выступает как автор либретто, хореограф, сценограф, а также художник по костюмам и свету. Музыка написана Константином Борисовым.
«Наша публика знает его “Катарсис Данте” — работу, которая стала настоящим открытием и получила горячее признание далеко за пределами Красноярска, собрав полные залы в Москве и Владивостоке. Никита вновь взялся за масштабную личность, и на этот раз его герой — Александр Сергеевич Пушкин. Для нас эта постановка — важный шаг в продвижении великой русской культуры. Мы искренне верим, что “Пушкин” в прочтении Дмитриевского станет той самой свежей нотой, которая не только обогатит репертуар театра, но и найдет живой отклик у молодого, думающего зрителя», — отметила Светлана Гузий.
Сам автор пояснил, что для него поэт — человек-загадка, и он попытался создать некую параллельную вселенную, где существует Пушкин.
«В итоге получается двухактный спектакль с плотным внутренним сюжетом, быстрой сменой ярких картин, постоянно трансформирующейся машинерией на сцене, насыщенной световой и музыкальной партитурой», — рассказал Никита Дмитриевский.
С точки зрения хореографии постановка объединяет стили от неоклассики до постмодерна. Музыкальную атмосферу живого оркестра дополнят специально синтезированные звуки.