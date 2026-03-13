В Красноярске 14 марта пройдет донорская акция «Капля добра»

Ежегодная донорская акция «Капля добра» пройдет в волонтерском центре «Доброе дело» (ул. Ады Лебедевой, 149) 14 марта с 09:00 до 14:00. Каждый донор — это человек, который делает реальный вклад в спасение жизней. Мы гордимся тем, что можем организовать этот важный процесс и дать возможность каждому сделать действительно доброе дело, — поделился куратор акции Всеволод Проскурин. Донорами могут стать все желающие старше 18 лет весом не менее 50 килограммов. До сдачи крови не допускаются люди, болеющие гепатитом. Накануне сдачи крови организаторы рекомендуют выспаться, а также не есть жирные, жареные, копченые и молочные продукты. Утром нужно позавтракать сладким чаем с сухим печеньем или кашей на воде. За час до сдачи крови стоит отказаться от курения, а от алкоголя — за двое суток. Напомним, что в 2026 году почетными донорами России стали еще 46 жителей Красноярского края.