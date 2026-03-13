В Калининградском зоопарке родился детёныш орангутанга

У пары орангутанов — самки по кличке Нона и самца по кличке Антон — родился детеныш. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка.
Родился самец 17 февраля около 16:00. «Сейчас самец, самка и детеныш содержатся в одном вольере. Однако в первые дни после рождения детеныша специалисты из соображений безопасности разделяли пару. Это настолько возмущало Антона, что он даже стал подкладывать под шибер (заслонку между вольерами) одеяла, чтобы шибер не опускался до пола и была возможность его поднять», — рассказали в зоопарке.
Молодой самец Оле, родившийся у Ноны и самца Бенджамена в ноябре 2018 года, сейчас содержится в отдельном вольере. Он проживает естественный этап взросления. В природе орангутаны покидают матерей в возрасте семи-восьми лет и живут в группах таких же подростков, где учатся правильному социальному поведению.
Фото: Калининградский зоопарк.
По словам калининградского зоопарка, учреждение рассматривает несколько вариантов устройства Оле: от передачи в другой зоопарк, если условия содержания на новом месте будут соответствовать всем современным требованиям к содержанию орангутанов, до совместного содержания молодого орангутана с другими видами приматов, например, с гиббонами.
Самка борнейского орангутана Нона родилась 9 февраля 1995 года в зоопарке Двур Кралове (Чехия), затем жила в Московском зоопарке. В июне 2016 года прибыла в Калининградский зоопарк вместе с детенышем по кличке Цезарь (содержится в Ростова-на-Дону) — свои первенцем. Всего Нона родила троих детенышей.
Самец борнейского орангутана Антон родился 10 марта 2008 года в зоопарке Ольборга (Дания). В 2021 году переехал на постоянное место жительства в Калининград. В зоопарке отметили, что Антон — старший брат Оле по отцу. Новорожденный — первый детеныш Антона.
Видео: Калининградский зоопарк.