В Калининградском зоопарке родился детёныш орангутанга

Родился самец 17 февраля около 16:00. «Сейчас самец, самка и детеныш содержатся в одном вольере. Однако в первые дни после рождения детеныша специалисты из соображений безопасности разделяли пару. Это настолько возмущало Антона, что он даже стал подкладывать под шибер (заслонку между вольерами) одеяла, чтобы шибер не опускался до пола и была возможность его поднять», — рассказали в зоопарке.