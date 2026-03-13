В Чите 89 работников получили задержанную зарплату на сумму 2,9 миллиона

В Забайкалье работники транспортного техникума столкнулись с задержкой зарплаты за февраль 2026 года. Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на региональную прокуратуру, 89 преподавателям не выплатили в срок почти 3 миллиона рублей. Информация об этом появилась в средствах массовой информации, и правоохранители провели проверку.