В Чите 89 работников получили задержанную зарплату на сумму 2,9 миллиона

Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье работники транспортного техникума столкнулись с задержкой зарплаты за февраль 2026 года. Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на региональную прокуратуру, 89 преподавателям не выплатили в срок почти 3 миллиона рублей. Информация об этом появилась в средствах массовой информации, и правоохранители провели проверку.

— Выяснилось, что учреждение действительно нарушило сроки выплат. Руководителю техникума внесли представление и завели административное дело о невыплате зарплаты, — пишут журналисты.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погасили. Прокуратура также проконтролирует, выплатят ли работникам компенсацию за задержку.

