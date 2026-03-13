В Чите 89 работников получили задержанную зарплату на сумму 2,9 миллиона

В Забайкалье работники транспортного техникума столкнулись с задержкой зарплаты за февраль 2026 года. Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на региональную прокуратуру, 89 преподавателям не выплатили в срок почти 3 миллиона рублей. Информация об этом появилась в средствах массовой информации, и правоохранители провели проверку.
— Выяснилось, что учреждение действительно нарушило сроки выплат. Руководителю техникума внесли представление и завели административное дело о невыплате зарплаты, — пишут журналисты.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погасили. Прокуратура также проконтролирует, выплатят ли работникам компенсацию за задержку.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что одна из сильнейших спортсменок России Оксана Кошелева не может связаться со своей приемной мамой. Появлялись сообщения о том, что женщина пропала и якобы могла стать жертвой мошенников. Подробности.