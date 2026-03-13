Суд отменил часть правил аренды электросамокатов в Зеленоградске

Поводом для разбирательства стало обращение предпринимателя, поступившее к бизнес-омбудсмену в 2025 году. Заявитель указал на нарушения своих прав после принятия администрацией Зеленоградска постановления, устанавливающего порядок использования территории муниципалитета для передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.