Братья из Красноярска торговали поддельной туалетной бумагой

В Красноярске два брата, руководившие бумажными компаниями, решили подзаработать на чужом имени — бренде «Туалетная бумага из Набережных Челнов». По версии краевой прокуратуры, еще осенью 2023 года в цехе на улице Богдана Хмельницкого они организовали выпуск партии рулонов, не имея разрешения правообладателя.
После этого они привезли почти 15 тысяч штук туалетной бумаги на рынок «Енисейский привоз» — здесь и задержали горе-бизнесменов.
Экспертиза установила: продукция не только копировала чужой товарный знак, но и не соответствовала оригинальному товару ни по качеству, ни по требованиям к маркировке. Ущерб правообладателю оценили более чем в полмиллиона рублей.
Один из братьев признал вину. Он утверждает, что долгое время легально продавал оригинальную бумагу по дилерскому договору. По его словам, на незаконное производство решился лишь один раз.
Второй же сообщил, что был лишь формальным директором и человеком «по технике», который следил за оборудованием.
Предпринимателям утвердили обвинение в незаконном использовании чужого товарного знака. Контрафакт изъяли, а на имущество родственников наложили арест.