Власти увеличивают затраты на строительство школы на улице Мариенко в Калининграде

Образовательное учреждение на Мариенко рассчитано на 1725 мест. В школе разместят 70 кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые, два спортзала. Также там обустроят зрительный зал на 650 мест, на подземном этаже оборудуют укрытие на 550 человек, в здании установят лифты и пандусы, на территории появятся теплица и лаборатория природы.