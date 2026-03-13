Региональные власти увеличивают затраты на строительство школы на улице Мариенко в Калининграде. Соответствующее распоряжение правительства области опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, предельная стоимость строительства школы на улице Мариенко увеличилась с 4,02 до 5,22 миллиарда рублей. Финансирование проекта из областного бюджета сократилось с 82 до 74%. При этом в денежном выражении оно выросло с 3,27 до 3,85 миллиарда рублей.
К строительству школы на улице Мариенко в Калининграде приступили в конце лета 2025 года. Власти заключили договор с СК «Чистоград» на 4,3 миллиарда. Информация об удорожании контракта отсутствует на сайте госзакупок.
Образовательное учреждение на Мариенко рассчитано на 1725 мест. В школе разместят 70 кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые, два спортзала. Также там обустроят зрительный зал на 650 мест, на подземном этаже оборудуют укрытие на 550 человек, в здании установят лифты и пандусы, на территории появятся теплица и лаборатория природы.
Новое здание станет корпусом школы № 58. В её состав также войдёт образовательное учреждение на улице Благовещенской. Открыть объект рассчитывают 1 сентября 2027 года.