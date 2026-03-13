В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения

Алгоритм опорных векторов — одна из базовых моделей классификации, которую обычно используют для распознавания изображений и цифр, а также в таких проектах машинного обучения, которые занимаются распознаванием раковых опухолей и разработкой новых лекарств. Кубит (квантовый бит) — наименьшая единица информации в квантовом компьютере, способная принимать значения 0 и 1 одновременно, находиться в суперпозиции более двух состояний и хранить больше информации в одном разряде (например, кутрит — 3 состояния, куквадрит — 4).