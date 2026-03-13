Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске осудили участников ОПГ, напавших с топором на свидетеля преступления

Четверо серийников получили сроки за 17 эпизодов, включая похищение подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Омском областном суде вынесли приговор четверым жителям Тарского и Знаменского районов. С декабря 2022 года по март 2023-го члены ОПГ совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений на севере региона. Речь идет о похищениях людей, вымогательствах, неправомерных завладениях автомобилями, разбоях и покушении на убийство.

Суд установил, что группа орудовала под руководством ранее судимого лидера — он вовлек в преступную деятельность троих сообщников. Используя оружие, фигуранты нападали на местных жителей. Жертвами 17 эпизодов стали 14 человек, среди которых оказался 15-летний воспитанник детского дома — мальчика похитили. Кроме того, у потерпевших вымогали у потерпевших деньги: участникам ОПГ удалось забрать 7,5 млн рублей. В списке преступлений и покушение на убийство свидетеля, пострадавшему нанесли ему удары топором.

Суд отправил лидера группировки на 14 лет в исправительную колонию особого режима. Трое его подельников получили сроки от 7 до 9 лет 6 месяцев ИК строгого режима. Одному из мужчин назначили также штраф и лишили права водить транспортные средства.

Обвинение в бандитизме исключили из приговора за отсутствием состава преступления.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба. С виновных взыскали более 600 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что в Советском районе с шеи женщины сорвали золотую цепь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«Скрывался 18 лет и обрадовался, что поймали»: омич отправится в тюрьму за то, что совершил в начале 2000-х.