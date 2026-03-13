В Омске осудили участников ОПГ, напавших с топором на свидетеля преступления

Суд установил, что группа орудовала под руководством ранее судимого лидера — он вовлек в преступную деятельность троих сообщников. Используя оружие, фигуранты нападали на местных жителей. Жертвами 17 эпизодов стали 14 человек, среди которых оказался 15-летний воспитанник детского дома — мальчика похитили. Кроме того, у потерпевших вымогали у потерпевших деньги: участникам ОПГ удалось забрать 7,5 млн рублей. В списке преступлений и покушение на убийство свидетеля, пострадавшему нанесли ему удары топором.