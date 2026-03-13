В Омске осудили участников ОПГ, напавших с топором на свидетеля преступления

В Омском областном суде вынесли приговор четверым жителям Тарского и Знаменского районов. С декабря 2022 года по март 2023-го члены ОПГ совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений на севере региона. Речь идет о похищениях людей, вымогательствах, неправомерных завладениях автомобилями, разбоях и покушении на убийство.
Суд установил, что группа орудовала под руководством ранее судимого лидера — он вовлек в преступную деятельность троих сообщников. Используя оружие, фигуранты нападали на местных жителей. Жертвами 17 эпизодов стали 14 человек, среди которых оказался 15-летний воспитанник детского дома — мальчика похитили. Кроме того, у потерпевших вымогали у потерпевших деньги: участникам ОПГ удалось забрать 7,5 млн рублей. В списке преступлений и покушение на убийство свидетеля, пострадавшему нанесли ему удары топором.
Суд отправил лидера группировки на 14 лет в исправительную колонию особого режима. Трое его подельников получили сроки от 7 до 9 лет 6 месяцев ИК строгого режима. Одному из мужчин назначили также штраф и лишили права водить транспортные средства.
Обвинение в бандитизме исключили из приговора за отсутствием состава преступления.
Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба. С виновных взыскали более 600 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.
