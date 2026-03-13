В Уфе новый руководитель «САХ»: предыдущий недавно подвергся жесткой критике мэра

В мэрии Уфы произошли кадровые изменения: генеральным директором АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» назначен Ильдар Абдуллин.
Ильдару Хамзяевичу 51 год, он родился в Узбекской ССР. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ, затем прошел переподготовку в Ростовском юридическом институте МВД по квалификации «Руководитель территориальных органов МВД России». Работал на руководящих должностях в органах внутренних дел, затем — в сфере ЖКХ Башкирии. Последние годы возглавлял Управление гражданской защиты Нефтекамска.
Назначение произошло после жесткой критики работы коммунальщиков со стороны мэра Ратмира Мавлиева. Позавчера на оперативном совещании он заявил, что службы не справились с последствиями мощного снегопада, признался, что лично будил начальника городского хозяйства в 06:30, объявил выговор главе «САХ» и отменил все совещания у первого заместителя. Мавлиев подчеркнул, что за 10 дней выпала месячная норма осадков, но коммунальщики оказались не готовы, перекладывают ответственность и не работают на опережение. Он призвал чиновников снять костюмы и выйти на очистку улиц, после чего закрыл совещание.
