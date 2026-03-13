В Уфе новый руководитель «САХ»: предыдущий недавно подвергся жесткой критике мэра

Назначение произошло после жесткой критики работы коммунальщиков со стороны мэра Ратмира Мавлиева. Позавчера на оперативном совещании он заявил, что службы не справились с последствиями мощного снегопада, признался, что лично будил начальника городского хозяйства в 06:30, объявил выговор главе «САХ» и отменил все совещания у первого заместителя. Мавлиев подчеркнул, что за 10 дней выпала месячная норма осадков, но коммунальщики оказались не готовы, перекладывают ответственность и не работают на опережение. Он призвал чиновников снять костюмы и выйти на очистку улиц, после чего закрыл совещание.