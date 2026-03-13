Ричмонд
Моряки из Калининграда застряли в египетском порту на арестованном российском танкере

16 марта экипаж планирует бросить судно.

Источник: Клопс.ru

Моряки из Калининграда и других городов России застряли в Египте на российском нефтеналивном танкере. Об этом «Клопс» сообщили родственники членов экипажа.

По их словам, судно с конца сентября арестовано за неуплату долга за прохождение Суэцкого канала, доставку продовольствия и топлива. Танкер находится на якорной стоянке в египетском порту Суэц.

Четыре месяца моряки не получали никаких продуктов. Ситуацию удалось разрешить только благодаря содействию местного профсоюза моряков.

«Сейчас топлива хватает лишь на то, чтобы на два часа в сутки дать электроэнергию, — отметил собеседник “Клопс”. — За это время моряки успевают зарядить телефоны, приготовить пищу и принять душ. По их расчётам, 16 марта топливо закончится полностью, и на судне не будет возможности находиться».

Последняя смена экипажа на танкере была в декабре 2025 года. С тех пор на судне осталось девять моряков. Это ниже минимальных требований для обеспечения эксплуатации и безопасности танкера. Моряки родом из Новороссийска, Калининграда, Ростова-на-Дону, Астрахани, Москвы, Сочи и Саратова.

«Если до 16 марта экипажу не будет выплачен долг по зарплате более чем за два месяца и не будет доставлено топливо, моряки покинут танкер. Ситуация усугубляется тем, что у всего экипажа изъяты документы — заграничные паспорта и мореходные книжки. Нужна срочная эвакуация экипажа, возвращение документов и выплата заработанных денег», — отметили родственники.

В августе 2025 года танкер застрял в порту Омана. Экипажу задолжали за полтора месяца. Ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству Российского профсоюза моряков и Российского морского регистра судоходства.

Последний рейс танкера был по маршруту Оман — порт Суэц. Здесь судно и было арестовано.

Осенью в Германии было задержано эстонское грузовое судно Scanlark под управлением капитана из Калининграда.

