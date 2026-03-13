Бил ремнём из-за пустяков: в Багратионовском районе мужчину осудили за истязание 8-летней дочери

Его действия квалифицировали по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.