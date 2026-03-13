Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бил ремнём из-за пустяков: в Багратионовском районе мужчину осудили за истязание 8-летней дочери

Житель посёлка Совхозное получил три с половиной года колонии.

Источник: Клопс.ru

Багратионовский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю посёлка Совхозное, которого признали виновным в истязании малолетнего ребёнка и неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области в пятницу, 13 марта.

Как установил суд, в ноябре 2024 года мужчина, находясь у себя дома, избивал восьмилетнюю дочь. Поводами становились незначительные причины: подсудимый наносил ребёнку удары руками и ремнём по телу.

Его действия квалифицировали по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

В мае сообщалось, что в Багратионовском районе отец-одиночка пил и избивал свою 8-летнюю дочь.