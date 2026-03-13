В Красноярском крае открыли регистрацию на юбилейный сезон ТИМ «Бирюса»

Организаторы всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса» начали прием заявок на участие в юбилейном сезоне. В этом году площадка будет работать с 17 июня, собрав более трех тысяч молодых людей из разных регионов. Концепцию 20-го форума утвердил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В программе — 10 краевых, межрегиональных и федеральных смен. Впервые на «Бирюсе» пройдут заезды для молодых ученых и инженеров («Наука и технологии»), педагогов («Навигаторы будущего»), а также представителей НКО («Гражданский форум: люди и решения»). Традиционные всероссийские смены «Физическая культура и спорт» и «ФинЗОЖ» сохранят возможность выиграть гранты до миллиона рублей. Еще одно новшество — X Всероссийский форум волонтеров-медиков, который ранее проводился в Центральном федеральном округе.
К юбилею в лагере обновили инфраструктуру: завершили второй этап модернизации, установили вентиляцию в корпусах, возвели ограждение. В планах — создание новой смотровой площадки с видом на Красноярское водохранилище.
Как отметил губернатор, сквозными темами сезона станут семейные ценности, финансовая грамотность, международная молодежная повестка, историческая память и мероприятия с участием ветеранов СВО.
Подать заявку можно в системе «Молодежь России». Подробности — на сайте форума.
