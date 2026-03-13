В Красноярском крае открыли регистрацию на юбилейный сезон ТИМ «Бирюса»

В программе — 10 краевых, межрегиональных и федеральных смен. Впервые на «Бирюсе» пройдут заезды для молодых ученых и инженеров («Наука и технологии»), педагогов («Навигаторы будущего»), а также представителей НКО («Гражданский форум: люди и решения»). Традиционные всероссийские смены «Физическая культура и спорт» и «ФинЗОЖ» сохранят возможность выиграть гранты до миллиона рублей. Еще одно новшество — X Всероссийский форум волонтеров-медиков, который ранее проводился в Центральном федеральном округе.