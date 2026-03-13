386 долгожителей проживает в Нижегородской области

Большая часть долгожителей — 226 человек — проживает в 49 муниципальных образованиях области. Еще 160 нижегородцев старше ста лет живут в областном центре. В девяти округах — Большеболдинском, Вадском, Варнавинском, Ветлужском, Княгининском, Сеченовском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском — вековых юбиляров на данный момент нет.