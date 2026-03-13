386 долгожителей проживает в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели статистику долгожителей. По данным министерства социальной политики региона, на начало марта 2026 года в области проживает 386 человек, чей возраст превысил 100 лет.
Большая часть долгожителей — 226 человек — проживает в 49 муниципальных образованиях области. Еще 160 нижегородцев старше ста лет живут в областном центре. В девяти округах — Большеболдинском, Вадском, Варнавинском, Ветлужском, Княгининском, Сеченовском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском — вековых юбиляров на данный момент нет.
Самая пожилая жительница Нижегородской области живет в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В декабре этого года ей исполнится 107 лет.
Наибольшее число долгожителей традиционно сосредоточено в крупных городах: 34 человека проживают в Нижегородском районе столицы Приволжья, еще 28 — в городском округе Дзержинск.
Напомним, что долгожителями официально считаются граждане, достигшие 100-летнего и более старшего возраста.