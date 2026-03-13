Психолог Дуванская: в снах людей преобладают негативные сюжеты

«Исследования показывают, что в наших снах преобладают негативные эмоции. Это имеет эволюционное объяснение: мозг во сне обрабатывает переживания, особенно стрессовые, чтобы подготовить нас к возможным угрозам. С эволюционной точки зрения выгоднее было запоминать опасные ситуации, чем приятные, поэтому негативные сценарии закреплялись лучше», — отметила исследователь, слова которой приводит пресс-служба вуза.