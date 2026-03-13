Психолог Дуванская: в снах людей преобладают негативные сюжеты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Негативные эмоции составляют основу сновидений у людей, что объясняется эволюционными механизмами: мозг во сне обрабатывает переживания и готовит человека к возможным угрозам. Об этом во Всемирный день сна сообщила кандидат психологических наук Мария Дуванская, доцент кафедры «Социология и политология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
«Исследования показывают, что в наших снах преобладают негативные эмоции. Это имеет эволюционное объяснение: мозг во сне обрабатывает переживания, особенно стрессовые, чтобы подготовить нас к возможным угрозам. С эволюционной точки зрения выгоднее было запоминать опасные ситуации, чем приятные, поэтому негативные сценарии закреплялись лучше», — отметила исследователь, слова которой приводит пресс-служба вуза.
Эксперт также указала на свойства сновидений помогать человеку перерабатывать дневные впечатления и интегрировать их в личный опыт, даже если сами сюжеты кажутся хаотичными или тревожными.
«Индивидуальные различия, конечно, есть: кто-то чаще видит позитивные сны, особенно при практике осознанных сновидений. Но в целом негативный оттенок снов — это нормальная и полезная работа психики», — заключила она.
Всемирный день сна отмечается ежегодно в марте в пятницу, предшествующую дню весеннего равноденствия. В этом году это пятница, 13 марта.