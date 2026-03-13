Пострадавшим на производстве в Ростовской области передали пять новых машин

В Ростовской области пострадавшим на производстве передали пять новых машин «Лада Веста» (Lada Vesta). Автомобили получили жители Волгодонска, Сальска, Белой Калитвы, города Гуково и Песчанокопского района, сообщили в донском отделении СФР.
Транспорт пострадавшим работникам потребовался по заключению комиссии медико-социальной экспертизы.
— Машины выдаются на 7 лет. В течение всего периода СФР будет частично компенсировать затраты на топливо и техобслуживание. По истечению срока и при наличии заключения медкомиссии люди смогут получить новые автомобили. При этом ранее полученные ТС останутся у них в собственности, — рассказала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Большинство получателей — опытные водители. Одному человеку машину выдали впервые. Новые средства передвижения выделили электромонтажнику, дежурному по сортировке на ж/д станции, механизатору, отжигальщику цветных металлов, проходчику.
В 2025 году ключи от новых автомобилей вручили 66 жителям региона.
