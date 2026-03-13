Пострадавшим на производстве в Ростовской области передали пять новых машин

— Машины выдаются на 7 лет. В течение всего периода СФР будет частично компенсировать затраты на топливо и техобслуживание. По истечению срока и при наличии заключения медкомиссии люди смогут получить новые автомобили. При этом ранее полученные ТС останутся у них в собственности, — рассказала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.