В Уфе появятся новые улицы: горожанам предложили выбрать названия

В Ленинском районе одну из новых улиц предлагают назвать именем Якова Павловича Афанасьева (1905−1942). До войны он работал кузнецом в железнодорожном депо станции Уфа. В годы Великой Отечественной капитан 3-го ранга командовал подлодкой «Щ-304» («Комсомолец»), которая первой из советских субмарин прорвалась в открытое море через вражеские заслоны. За мужество Афанасьев был награжден орденом Красного Знамени и британским орденом «За выдающиеся заслуги». Погиб вместе со своим судном в октябре 1942 года.