В Уфе появятся новые улицы: горожанам предложили выбрать названия

Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение предложения по наименованию новых элементов улично-дорожной сети в двух районах города. Голосование продлится на опросной платформе мэрии до 24 марта.
В Ленинском районе одну из новых улиц предлагают назвать именем Якова Павловича Афанасьева (1905−1942). До войны он работал кузнецом в железнодорожном депо станции Уфа. В годы Великой Отечественной капитан 3-го ранга командовал подлодкой «Щ-304» («Комсомолец»), которая первой из советских субмарин прорвалась в открытое море через вражеские заслоны. За мужество Афанасьев был награжден орденом Красного Знамени и британским орденом «За выдающиеся заслуги». Погиб вместе со своим судном в октябре 1942 года.
В Кировском районе, на территории СНТ «Озеро Линевое», предлагается официально закрепить названия для улицы и трех переулков, которые до сих пор их не имели. Им хотят присвоить имя озера: улица Линевая и переулки 1-й, 2-й и 3-й Линевый.
— Согласно действующему регламенту, процедура учета мнения жителей является обязательным этапом перед официальным утверждением названий, — отметили в мэрии.
