Минсельхоз и зоозащитники бьют тревогу: 70% бездомных собак в приютах — бывшие домашние

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов вместе со Службой ветеринарии посетил реабилитационный центр «Славянское» в Гурьевском округе. Визит стал продолжением диалога с зоозащитниками, начатого на совещании в феврале. Частный приют, основанный в 1997 году на базе старых немецких конюшен, сегодня содержит более 200 собак и около 20 кошек….