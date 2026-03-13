Минсельхоз и зоозащитники бьют тревогу: 70% бездомных собак в приютах — бывшие домашние

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов вместе со Службой ветеринарии посетил реабилитационный центр «Славянское» в Гурьевском округе. Визит стал продолжением диалога с зоозащитниками, начатого на совещании в феврале.
Частный приют, основанный в 1997 году на базе старых немецких конюшен, сегодня содержит более 200 собак и около 20 кошек. Учреждение имеет собственную ветклинику и реализует программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).
Руководитель центра Екатерина Ублинская обратила внимание на тревожную тенденцию: больше 70% животных, оказавшихся в приюте, когда-то были домашними. По её словам, без просветительской работы с населением проблему не решить — люди должны осознавать ответственность за тех, кого приручили.
Стороны обсудили сотрудничество с госветслужбами и возможные меры поддержки НКО. Артём Иванов подчеркнул: «Мы делаем одно общее дело — стремимся улучшить условия жизни безнадзорных животных. Поддержка таких инициатив — приоритет правительства». Главное — скоординировать усилия и найти дополнительные инструменты помощи приютам.