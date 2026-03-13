Красноярцев предупредили о метелях и ветре до 20 метров в секунду

В воскресенье в Красноярск ненадолго вернется плюсовая температура — днем воздух прогреется до +2 градусов. Однако потепление будет кратковременным: уже к вечеру столбики термометров снова опустятся до отметки −12 градусов. Специалисты просят горожан быть осторожными из-за гололеда и штормовых порывов ветра.