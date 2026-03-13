Ричмонд
Красноярцев предупредили о метелях и ветре до 20 метров в секунду

Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и резкие температурные перепады.

На предстоящих выходных в Красноярском крае ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и резкие температурные перепады. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

В субботу, 14 марта, в центральных районах края порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха в городе будет колебаться от −3 до −15 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Существенное усиление ветра ожидается в воскресенье, 15 марта. Порывы северо-западного ветра в краевом центре могут достигать 15−20 м/с. Вместе с этим синоптики прогнозируют мокрый снег и метель.

В воскресенье в Красноярск ненадолго вернется плюсовая температура — днем воздух прогреется до +2 градусов. Однако потепление будет кратковременным: уже к вечеру столбики термометров снова опустятся до отметки −12 градусов. Специалисты просят горожан быть осторожными из-за гололеда и штормовых порывов ветра.