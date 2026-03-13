Самарцы выразили недовольство ростом взносов на капремонт в 2026 году

Самарцы возмутились тем, как выросли взносы за капитальный ремонт в 2026 году. В комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева написали, что ежемесячная плата выросла с 289 до 399 рублей, то есть рост составил 35%. Как рассчитывалась новая плата, объяснили в минэнерго и ЖКХ Самарской области.
«Размер взносов рассчитывался на основе трех параметров: оценки общей потребности в средствах на капремонт, доступности минимального взноса для граждан, достаточности средств для выполнения региональной программ», — прокомментировала пресс-служба министерства.
Сейчас взнос для домов высотой до пяти этажей составляет 11,93 рублей за квадратный метр, а для более высоких домов — 13,73 рублей за «квадрат». В минэнерго отметили, что это позволит синхронизировать финансовые возможности с реальной стоимостью работ, которая подвержена инфляции.