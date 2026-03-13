Самарцы выразили недовольство ростом взносов на капремонт в 2026 году

Самарцы возмутились тем, как выросли взносы за капитальный ремонт в 2026 году. В комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева написали, что ежемесячная плата выросла с 289 до 399 рублей, то есть рост составил 35%. Как рассчитывалась новая плата, объяснили в минэнерго и ЖКХ Самарской области.