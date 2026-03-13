Как угомонить кредиторов: жителям Волгограда разрешили жаловаться онлайн

Что именно считается нарушением? По закону, кредиторам и их представителям категорически запрещено хамить, угрожать или использовать нецензурную лексику. Под запретом и ночные атаки: звонить и писать сообщения нельзя с 22:00 до 08:00 в рабочие дни, а в выходные и праздники «час тишины» длится еще дольше — с 20:00 до 09:00.