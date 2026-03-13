Как угомонить кредиторов: жителям Волгограда разрешили жаловаться онлайн

Жители Волгограда получили инструмент для борьбы с навязчивыми кредиторами и грубыми коллекторами. Теперь, чтобы поставить на место звонарей, не нужно обивать пороги ведомств — подать официальную жалобу на неправомерные действия взыскателей можно прямо через портал «Госуслуги».
В Минцифры РФ подтвердили, что новый сервис уже запущен и доступен всем пользователям, включая иностранцев.
Воспользоваться «кнопкой жалобы» могут не только сами должники, но и те, кто попал под горячую руку коллекторов случайно. Часто бывает, что звонками изводят родителей, опекунов или просто людей, которым номер телефона достался от прежнего владельца-неплательщика. Теперь закон на вашей стороне: любая попытка психологического давления станет поводом для разбирательства.
Что именно считается нарушением? По закону, кредиторам и их представителям категорически запрещено хамить, угрожать или использовать нецензурную лексику. Под запретом и ночные атаки: звонить и писать сообщения нельзя с 22:00 до 08:00 в рабочие дни, а в выходные и праздники «час тишины» длится еще дольше — с 20:00 до 09:00.
Кроме того, серьезным проступком признается разглашение информации о вашем долге третьим лицам, например, соседям или коллегам по работе. Чтобы жалоба сработала, заявление на портале нужно будет подтвердить электронной подписью. Специалисты советуют заранее подготовить доказательства: сделать скриншоты СМС-сообщений или предоставить детализацию звонков с указанием времени.
Все обращения с «Госуслуг» автоматически направляются в службу судебных приставов. У ведомства есть ровно 30 календарных дней, чтобы рассмотреть дело и вынести решение. Если факт нарушения подтвердится, кредитору или коллекторскому агентству грозят внушительные штрафы, а в некоторых случаях и отзыв лицензии.
Ранее сообщалось о нововведениях в законах, действующих с марта.