Ученый Литвинов объяснил, почему люди утром не могут вспомнить свои сны

«Мы видим сны именно во время быстрой REM-фазы, а не медленного глубокого сна. В этот момент активность гиппокампа, отвечающего за запоминание, снижена, а резкая смена уровня нейромедиаторов при переходе к бодрствованию мешает закреплению воспоминаний. Поэтому чаще всего с утра мы уже не помним, что нам снилось ночью», — пояснил ученый, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.