Ученый Литвинов объяснил, почему люди утром не могут вспомнить свои сны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Люди в основном видят яркие сны во время быстрой фазы, когда возможности запоминания снижены. Вместе со скачком уровня нейромедиаторов при пробуждении это приводит к тому, что утром им сложно вспомнить содержание сновидений, сообщил во Всемирный день сна кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
«Мы видим сны именно во время быстрой REM-фазы, а не медленного глубокого сна. В этот момент активность гиппокампа, отвечающего за запоминание, снижена, а резкая смена уровня нейромедиаторов при переходе к бодрствованию мешает закреплению воспоминаний. Поэтому чаще всего с утра мы уже не помним, что нам снилось ночью», — пояснил ученый, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.
Он также назвал помехой к запоминанию снов супер-эго — своеобразную систему цензуры, которая не дает человеку вспомнить то, что в настоящий момент для него неприемлемо.
«Это подтверждается тем, что иногда в течение дня мы вдруг вспоминаем сон, который напрочь забыли. Так происходит из-за того, что по каким-то причинам внутренние установки или внешние обстоятельства поменялись, и цензура становится неактуальной», — объяснил Литвинов.
Всемирный день сна отмечается ежегодно в марте в пятницу, предшествующую дню весеннего равноденствия. В этом году это пятница, 13 марта.