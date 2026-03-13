В Госдуме предложили выдавать удостоверение многодетной семьи в МФЦ

Депутаты напомнили, что в настоящее время порядок оформления и получения удостоверения многодетной семьи в большинстве субъектов РФ привязан к месту постоянной регистрации заявителя. По их словам, семьи, имеющие трёх и более детей, нередко вынуждены лично обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации, даже если фактически проживают в другом регионе или муниципальном образовании.