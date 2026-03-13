Как в Татарстане отметят Ураза-байрам

Перед праздником каждый совершеннолетний мусульманин, имеющий достаточные средства (нисаб), обязан внести фитр-садака — пожертвование в пользу малоимущих. Эта милостыня может быть выплачена как продуктами, так и деньгами, и служит цели поддержки тех, кто нуждается. Считается, что фитр-садака помогает искупить мелкие прегрешения, допущенные во время поста.