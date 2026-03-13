Как в Татарстане отметят Ураза-байрам

В Татарстане готовится отметить Ураза-байрам, один из двух важнейших исламских праздников. Он знаменует завершение месяца Рамадан и обязательного постa, который мусульмане держали весь предыдущий месяц.
Согласно мусульманскому лунному календарю, Ураза-байрам приходится на первое число месяца Шавваль. В 2026 году эта дата намечена на 20 марта, и в Республике Татарстан этот день объявлен официальным выходным.
Праздник отмечается в честь окончания поста, который является одним из столпов в исламе. Месяц Рамадан занимает особое место в жизни верующих, так как считается, что благие дела, совершенные в это время, приносят многократное воздаяние.
Суть Ураза-байрама заключается в выражении благодарности Всевышнему за возможность пройти через пост, успешно завершить Рамадан и ощутить его духовное очищение. В этот день мужчины-мусульмане традиционно собираются в мечетях для совместной молитвы. Также принято уделять внимание родным и укреплять связи с близкими.
Перед праздником каждый совершеннолетний мусульманин, имеющий достаточные средства (нисаб), обязан внести фитр-садака — пожертвование в пользу малоимущих. Эта милостыня может быть выплачена как продуктами, так и деньгами, и служит цели поддержки тех, кто нуждается. Считается, что фитр-садака помогает искупить мелкие прегрешения, допущенные во время поста.
Размер пожертвования ежегодно определяется муфтиятами. В Татарстане на 2026 год установлены следующие суммы: 200 рублей для тех, чей нисаб соответствует стоимости серебра (120 тысяч рублей), и 1200 рублей для тех, чей нисаб соответствует стоимости золота (940 тысяч рублей).
Торжества в честь Ураза-байрама начинаются с утренней коллективной молитвы, которая проводится в мечетях или на открытых площадках. Верующие облачаются в новую или чистую праздничную одежду, обмениваются приветствиями и поздравлениями.
В мечетях Татарстана праздничные мероприятия начинаются в 6:30 с чтения Корана. С 7:00 до 7:30 имамы проведут проповедь, а в 7:30 — гает-намаз.
После молитвы принято посещать родственников, выражать уважение старшим и собираться за общим столом. Дома готовятся разнообразные угощения, среди которых часто присутствуют традиционные национальные блюда.
День празднования Ураза-байрама, 20 марта 2026 года, будет нерабочим. Поскольку он выпадает на пятницу, жители республики получат возможность отдохнуть в продолжительные выходные с 20 по 22 марта.