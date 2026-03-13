В Госдуме призвали объяснять россиянам, почему отключают сеть

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что Госдума неоднократно настаивала на проведении разъяснительной кампании. «Любая неизвестность порождает домыслы. Домыслы порождают слухи и сплетни. Сплетни порождают манипуляции. Манипуляции порождают хаос. По этому пути идти нельзя», — обосновал свою позицию депутат.
Ющенко отметил, что любая информация о том, почему исчез доступ к сети, была бы логичной. Он подчеркнул, что граждане России отдают себе отчет в том, что сейчас страна участвует в конфликте. По мнению парламентария, если отключение интернета связано с террористической атакой, опасностью атаки БПЛА, ракетной опасностью, то люди, если их будут об этом оповещать, отнесутся к перебоям с пониманием.
Ющенко добавил, что депутаты фракции коммунистов 12 марта подняли вопрос об обязательном информировании россиян, потому что интернет не является прихотью, а уже стал частью жизни.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы сами столкнулись с отсутствием Wi-Fi и мобильной связи во время пленарного заседания. Они не могли воспользоваться служебными телефонами и электронной почтой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил проблемы со связью необходимость обеспечения безопасности.