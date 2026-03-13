В Госдуме призвали объяснять россиянам, почему отключают сеть

Ющенко отметил, что любая информация о том, почему исчез доступ к сети, была бы логичной. Он подчеркнул, что граждане России отдают себе отчет в том, что сейчас страна участвует в конфликте. По мнению парламентария, если отключение интернета связано с террористической атакой, опасностью атаки БПЛА, ракетной опасностью, то люди, если их будут об этом оповещать, отнесутся к перебоям с пониманием.