Ричмонд
-1°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали объяснять россиянам, почему отключают сеть

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко считает, что уполномоченные органы обязаны называть причины отключения мобильной сети и интернета, чтобы не вызывать недовольства граждан. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что отказ от информирования может привести к хаосу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что Госдума неоднократно настаивала на проведении разъяснительной кампании. «Любая неизвестность порождает домыслы. Домыслы порождают слухи и сплетни. Сплетни порождают манипуляции. Манипуляции порождают хаос. По этому пути идти нельзя», — обосновал свою позицию депутат.

Ющенко отметил, что любая информация о том, почему исчез доступ к сети, была бы логичной. Он подчеркнул, что граждане России отдают себе отчет в том, что сейчас страна участвует в конфликте. По мнению парламентария, если отключение интернета связано с террористической атакой, опасностью атаки БПЛА, ракетной опасностью, то люди, если их будут об этом оповещать, отнесутся к перебоям с пониманием.

Ющенко добавил, что депутаты фракции коммунистов 12 марта подняли вопрос об обязательном информировании россиян, потому что интернет не является прихотью, а уже стал частью жизни.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы сами столкнулись с отсутствием Wi-Fi и мобильной связи во время пленарного заседания. Они не могли воспользоваться служебными телефонами и электронной почтой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил проблемы со связью необходимость обеспечения безопасности.