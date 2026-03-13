В Калининградском зоопарке родился орангутанг: Антон пытался открыть заслонку одеялами, чтобы увидеть сына

В Калининграде у пары орангутангов — 27-летней Ноны и 32-летнего Антона — появился первенец. Самец родился 17 февраля около четырёх часов дня. Роды прошли благополучно, и сейчас малыш вместе с мамой чувствует себя хорошо.
Первые дни после рождения детёныша сотрудники зоопарка из соображений безопасности держали самца отдельно от самки с малышом. Это вызвало бурное возмущение со стороны Антона. Орангутанг предпринял настоящую инженерную попытку воссоединиться с семьёй: он подкладывал под разделяющую заслонку одеяла, чтобы та не опускалась до пола, и таким образом можно было поднять шибер.
Сейчас Антона уже воссоединили с Ноной и малышом. Вся семья живёт в одном вольере. Имя новорождённому пока не дали. В зоопарке отмечают, что это значимое событие для программы сохранения вида.