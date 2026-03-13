В Калининградском зоопарке родился орангутанг: Антон пытался открыть заслонку одеялами, чтобы увидеть сына

Первые дни после рождения детёныша сотрудники зоопарка из соображений безопасности держали самца отдельно от самки с малышом. Это вызвало бурное возмущение со стороны Антона. Орангутанг предпринял настоящую инженерную попытку воссоединиться с семьёй: он подкладывал под разделяющую заслонку одеяла, чтобы та не опускалась до пола, и таким образом можно было поднять шибер.