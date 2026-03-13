Суд обязал обеспечить школьный автобус для хутора Недоступов под Волгоградом

Ранее родители учеников из хутора Недоступов столкнулись с большой проблемой: школьный автобус перестал ходить до Бородачёвского филиала Красноярской школы № 2. А ведь расстояние до учебного заведения — более шести километров. Из-за этого мамам и папам приходилось каждый день возить детей в школу и обратно за свой счет, что, конечно, серьезно било по семейному бюджету. Такая ситуация нарушала законное право детей на доступное образование.