Суд обязал обеспечить школьный автобус для хутора Недоступов под Волгоградом

Прокуратура Жирновского района успешно отстояла права жителей хутора Недоступов в Волгоградской области, и суд обязал местные власти организовать транспортное сообщение для школьников, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.
Ранее родители учеников из хутора Недоступов столкнулись с большой проблемой: школьный автобус перестал ходить до Бородачёвского филиала Красноярской школы № 2. А ведь расстояние до учебного заведения — более шести километров. Из-за этого мамам и папам приходилось каждый день возить детей в школу и обратно за свой счет, что, конечно, серьезно било по семейному бюджету. Такая ситуация нарушала законное право детей на доступное образование.
Прокуратура Жирновского района быстро отреагировала на обращения жителей. Проведя проверку, ведомство установило, что администрация Жирновского муниципального района, как учредитель школы, бездействует. Поэтому прокуроры подали иск в суд, требуя признать это бездействие незаконным и обязать муниципалитет организовать школьный маршрут.
Жирновский районный суд Волгоградской области рассмотрел дело и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь это решение вступило в законную силу, и над его исполнением будет следить прокуратура.