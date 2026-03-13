У зампредседателя Воронежского облсуда и его семьи выявили крупные активы

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ направила в Генпрокуратуру материалы в отношении зампредседателя Воронежского облсуда Евгения К. для принятия антикоррупционных мер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.