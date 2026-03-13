Ричмонд
У зампредседателя Воронежского облсуда и его семьи выявили крупные активы

ВККС РФ направила в Генпрокуратуру соответствующие материалы.

Источник: АиФ Воронеж

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ направила в Генпрокуратуру материалы в отношении зампредседателя Воронежского облсуда Евгения К. для принятия антикоррупционных мер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Соответствующее поручение дал председатель Верховного суда. Уточняется, что у Евгения К. и членов его семьи выявили крупные активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Напомним, накануне стало известно, что квалификационная коллегия судей Воронежской области разместила объявление об открытии десяти вакансий.