В лесах Ростовской области для защиты от пожаров установлено 86 камер наблюдения

В Ростовской области количество природных пожаров снизилось на 27%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для раннего обнаружения лесных и ландшафтных пожаров используется 86 камер видеонаблюдения. Они интегрированы в систему «Безопасный город» и охватывают все крупные массивы лесных насаждений, сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в главке МЧС.

В 2025 году на Дону произошло более 1,7 тыс. загораний сухой растительности, что на 27% меньше, чем было годом ранее. Площадь, пройденная огнем, превысила 100 га. При этом пожаров на особо охраняемых природных территориях не зафиксировано.

Однако минувшим летом и осенью случилось пять резонансных пожаров с режимом ЧС. В конце августа в хуторе Мержаново огонь перекинулся на жилые дома — сгорело одно домовладение и четыре хозпостройки. Тогда же в поселке Темерницкий пожар повредил склад, частный дом и хозпостройку. В сентябре в Каменске-Шахтинском из-за ландшафтного пожара сгорело четыре дома и семь хозпостроек.

Основные причины возгораний — человеческий фактор и порывы линий электропередачи. Для борьбы с огнем в регионе также используют космический мониторинг, закупили 60 новых тракторов и развивают сеть добровольных пожарных.

