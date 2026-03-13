В лесах Ростовской области для защиты от пожаров установлено 86 камер наблюдения

Однако минувшим летом и осенью случилось пять резонансных пожаров с режимом ЧС. В конце августа в хуторе Мержаново огонь перекинулся на жилые дома — сгорело одно домовладение и четыре хозпостройки. Тогда же в поселке Темерницкий пожар повредил склад, частный дом и хозпостройку. В сентябре в Каменске-Шахтинском из-за ландшафтного пожара сгорело четыре дома и семь хозпостроек.