В Волгоград прибыли участники автопробега «Крым — Россия! Навсегда!»

— В Волгограде я уже не первый раз, впечатления от города каждый раз самые теплые, — рассказала Анастасия Гридычина. — Вроде бы Волгоград не так близко находится к Крыму, но тем не менее у нас тесная связь и общая история. В свое время жители Сталинграда отстояли город от фашизма, а мы, крымчане, в 2014 году отстояли от этой же самой «черной чумы» наш полуостров.