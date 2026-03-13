Ричмонд
Сельхозярмарки в Уфе 14 и 15 марта: где они пройдут

14 и 15 марта в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Уфе развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут купить мясо, овощи и другие продукты напрямую от производителей Башкирии.

Завтра, 14 марта, торговля будет организована на нескольких площадках:

— участок автодороги на улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);

— улица Рабкоров, 20;

— улица Мушникова, 20;

— возле парка «Волна»;

— перед Дворцом спорта;

— перед Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 15 марта, ярмарки продолжат работу на тех же точках, за исключением улицы Правды, парка «Волна» и Дворца молодежи. Время работы в оба дня — с 9:00 до 16:00.

Для проведения ярмарки в Демском районе 15 марта с 07:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Правды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.