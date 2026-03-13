Сельхозярмарки в Уфе 14 и 15 марта: где они пройдут

В ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Уфе развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут купить мясо, овощи и другие продукты напрямую от производителей Башкирии.
Завтра, 14 марта, торговля будет организована на нескольких площадках:
— участок автодороги на улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);
— улица Рабкоров, 20;
— улица Мушникова, 20;
— возле парка «Волна»;
— перед Дворцом спорта;
— перед Дворцом молодежи;
— на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 15 марта, ярмарки продолжат работу на тех же точках, за исключением улицы Правды, парка «Волна» и Дворца молодежи. Время работы в оба дня — с 9:00 до 16:00.
Для проведения ярмарки в Демском районе 15 марта с 07:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Правды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрутов.
