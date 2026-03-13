«Без водовода и дорог»: в Волгограде жители посёлка Солнечный утонули в непролазной грязи

— У нас планировалось, что под большинством дорог будут сделаны проколы, чтобы уменьшить негативное влияние на покрытие улиц, однако затем от этого рабочие отошли и начали копать везде, где только можно. Результат сейчас налицо. На днях обращались в районную администрацию с просьбой о помощи. Нам действительно привели немного щебёнки, но этого, конечно, недостаточно. Тем более что работы по-прежнему в самом разгаре, — продолжила волгоградка.