В Курской области студентам будут выплачивать 200 тысяч рублей за ребенка

Хинштейн: в Курской области студентам будут выплачивать 200 тыс руб за ребенка.

КУРСК, 13 мар — РИА Новости. Родители-студенты в Курской области будут получать выплаты в 200 тысяч рублей при рождении ребенка благодаря нацпроекту «Семья», сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Новая мера поддержки стала доступна студенческим семьям в Курской области. Теперь при рождении ребёнка родители-студенты могут получить выплату в ₽200 тыс. Это стало возможным благодаря нацпроекту “Семья”», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уточняется, что выплата распространяется на детей, родившихся с 1 января 2026 года.

«Получить материальную поддержку может как студенческая семья, находящаяся в зарегистрированном браке, так и единственный родитель. Для этого необходимо: иметь российское гражданство; на момент рождения ребёнка возраст родителей не должен превышать 35 лет; постоянно вместе с ребёнком проживать в Курской области», — добавил глава региона.

Кроме того, необходимо быть студентом на очной или очно-заочной форме обучения по программам высшего или среднего образования — как в Курской области, так и в граничащих регионах.

«Для того, чтобы получить выплату, необходимо обратиться в МФЦ либо направить заявление и нотариально заверенные копии документов по почте в орган соцзащиты по месту жительства. Сделать это нужно в течение года со дня рождения малыша. Деньги выплачиваются на каждого ребёнка, в том числе при рождении двойни и тройни. Главное, чтобы запись об этом была произведена в органах ЗАГС нашего региона», — отметил губернатор.

По словам Хинштейна, еще одна мера поддержки для студентов региона — это грант до 1 миллиона рублей на реализацию социальных проектов по программе Росмолодёжи.

«Она реализуется в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Приём заявок уже начался. Узнать подробнее можно на сайте. Студенческая пора — один из самых прекрасных периодов жизни. И что может быть важнее, чем поддержка нашего будущего», — написал Хинштейн.

