В Курской области студентам будут выплачивать 200 тысяч рублей за ребенка

«Для того, чтобы получить выплату, необходимо обратиться в МФЦ либо направить заявление и нотариально заверенные копии документов по почте в орган соцзащиты по месту жительства. Сделать это нужно в течение года со дня рождения малыша. Деньги выплачиваются на каждого ребёнка, в том числе при рождении двойни и тройни. Главное, чтобы запись об этом была произведена в органах ЗАГС нашего региона», — отметил губернатор.