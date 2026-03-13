Ситуация ухудшилась: Где возникла пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области 12 марта

О затрудненном проезде в районе города Шахты сообщают автомобилисты, застрявшие на трассе. По данным очевидцев, серьезный затор образовался на участке в направлении Ростова-на-Дону и в сторону Москвы. Ранее максимальная длина затора с севера на юг составляла около девяти километров.