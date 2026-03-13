Ричмонд
Ситуация ухудшилась: Где возникла пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области 12 марта

Многокилометровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Многокилометровая пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась 12 марта. Рассказываем, на каком участке трассы в настоящее время затруднено движение.

О затрудненном проезде в районе города Шахты сообщают автомобилисты, застрявшие на трассе. По данным очевидцев, серьезный затор образовался на участке в направлении Ростова-на-Дону и в сторону Москвы. Ранее максимальная длина затора с севера на юг составляла около девяти километров.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас ситуация в направлении Ростова улучшилась, а в сторону Москвы, наоборот, усугубилась. На сайте несколько километров трассы до самой развязки с дорогой на Новошахтинск обозначены красным цветом.

Напомним, ранее Госавтоинспекция предупреждала о ремонте на участке 1005−1009 км в сторону Москвы. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.

