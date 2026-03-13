Ученый Литвинов: риски ожирения и диабета при дефиците сна возрастают вдвое

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россияне, постоянно игнорирующие потребность организма в здоровом сне, вдвое больше рискуют заболеть диабетом и ожирением. Об этом во Всемирный день сна сообщил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
«У людей с хроническим недосыпом в два раза выше риск ожирения и диабета второго типа. Дефицит сна нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит: снижается уровень лептина, сигнализирующего о сытости, и повышается уровень грелина, вызывающего голод. Важно помнить о том, что сон — это важнейший источник удовольствия и восстановления, и, если человек его лишается, он подсознательно ищет замену в других кратковременных источниках радости, например, в еде. Это приводит к нарушению пищевого поведения, перееданию и набору лишнего веса», — отметил Литвинов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученый указал на то, что нехватка сна становится причиной хронического стресса, который способствует развитию инсулинорезистентности — предвестника диабета второго типа.
Большинству взрослых людей требуется 7−9 часов для полноценного ночного отдыха, сообщил ранее руководитель Центра медицины сна МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS) Александр Калинкин.
Всемирный день сна отмечается ежегодно в марте в пятницу, предшествующую дню весеннего равноденствия. В 2026 году это пятница, 13 марта.