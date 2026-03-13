Ученый Литвинов: риски ожирения и диабета при дефиците сна возрастают вдвое

«У людей с хроническим недосыпом в два раза выше риск ожирения и диабета второго типа. Дефицит сна нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит: снижается уровень лептина, сигнализирующего о сытости, и повышается уровень грелина, вызывающего голод. Важно помнить о том, что сон — это важнейший источник удовольствия и восстановления, и, если человек его лишается, он подсознательно ищет замену в других кратковременных источниках радости, например, в еде. Это приводит к нарушению пищевого поведения, перееданию и набору лишнего веса», — отметил Литвинов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.