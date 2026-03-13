Уфимская ГАИ объявила массовые рейды: они продлятся два дня

Госавтоинспекция Уфы объявила о проведении массовых рейдов на дорогах города 13 и 14 марта. Основная цель — профилактика нарушений ПДД, выявление нетрезвых водителей, а также контроль за соблюдением правил перевозки детей и пассажиров.
Горожан просят сообщать о грубых нарушениях, включая случаи, когда водители или пешеходы находятся в состоянии опьянения. Информацию можно передать по телефону горячей линии МВД по Башкирии: 8 (347) 279−32−92, а также через телеграм-чат @GIBDDRB_02bot.
В ведомстве призвали водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.
