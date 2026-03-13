Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская ГАИ объявила массовые рейды: они продлятся два дня

13 и 14 марта в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Уфы объявила о проведении массовых рейдов на дорогах города 13 и 14 марта. Основная цель — профилактика нарушений ПДД, выявление нетрезвых водителей, а также контроль за соблюдением правил перевозки детей и пассажиров.

Горожан просят сообщать о грубых нарушениях, включая случаи, когда водители или пешеходы находятся в состоянии опьянения. Информацию можно передать по телефону горячей линии МВД по Башкирии: 8 (347) 279−32−92, а также через телеграм-чат @GIBDDRB_02bot.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.