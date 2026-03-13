Москвичей предупредили о схеме мошенников с оформлением загранпаспортов

«Мошенники представляются специалистами по оформлению загранпаспортов. Они предлагают быстро оформить документ или помочь пройти без очередей — но это обман. Как это работает? Требуют прислать сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других личных документов. Просят внести полную предоплату за “услугу” — а после получения денег исчезают», — говорится в сообщении.