Москвичей предупредили о схеме мошенников с оформлением загранпаспортов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники начали представляются специалистами по оформлению загранпаспортов, предлагая москвичам быстрое оформление документа без очередей, предупредили в Telegram-канале столичных офисов «Мои документы».
«Мошенники представляются специалистами по оформлению загранпаспортов. Они предлагают быстро оформить документ или помочь пройти без очередей — но это обман. Как это работает? Требуют прислать сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других личных документов. Просят внести полную предоплату за “услугу” — а после получения денег исчезают», — говорится в сообщении.
В сообщении призвали оформлять загранпаспорт только через официальные источники: в центрах госуслуг, через удобное приложение в MAX, в отделениях МВД или на портале mos.ru.