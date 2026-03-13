В Волгограде выписали из больницы всех пострадавших при атаке беспилотников

ВОЛГОГРАД, 13 мар — РИА Новости. Все пострадавшие после атаки беспилотников ВСУ на Волгоград 13 февраля завершили лечение в стационаре, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
По информации губернатора Андрея Бочарова, 13 февраля Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома в Волгограде и пострадали три человека. По данным комитета здравоохранения региона, все трое пострадавших были госпитализированы. Ранее из больницы был выписан 12-летний ребенок, женщина продолжала лечение в отделении хирургии, а юноша — в отделении торакальной хирургии.
«Все пострадавшие при атаке БПЛА на Волгоградскую области 13 февраля выписаны с улучшением самочувствия», — сказали в комитете.