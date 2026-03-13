Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде выписали из больницы всех пострадавших при атаке беспилотников

В Волгограде выписали из больницы всех пострадавших при атаке дронов 13 февраля.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 13 мар — РИА Новости. Все пострадавшие после атаки беспилотников ВСУ на Волгоград 13 февраля завершили лечение в стационаре, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.

По информации губернатора Андрея Бочарова, 13 февраля Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома в Волгограде и пострадали три человека. По данным комитета здравоохранения региона, все трое пострадавших были госпитализированы. Ранее из больницы был выписан 12-летний ребенок, женщина продолжала лечение в отделении хирургии, а юноша — в отделении торакальной хирургии.

«Все пострадавшие при атаке БПЛА на Волгоградскую области 13 февраля выписаны с улучшением самочувствия», — сказали в комитете.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше