Имущество семьи экс-судьи Сапеги в Волгограде обратили в доход государства

Ранее Генпрокуратура направила иск в волгоградский суд об обращении в доход государства имущества семьи Сапеги — пяти объектов недвижимости и трех автомобилей. В суде уточняли, что ответчиками по делу выступали жена экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая супруга Наталья Сапега, которая занимает должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области. Дело рассматривалось в закрытом режиме.