Имущество семьи экс-судьи Сапеги в Волгограде обратили в доход государства

ВОЛГОГРАД, 13 мар — РИА Новости. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда имущество судьи нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги обращено в доход государства РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее Генпрокуратура направила иск в волгоградский суд об обращении в доход государства имущества семьи Сапеги — пяти объектов недвижимости и трех автомобилей. В суде уточняли, что ответчиками по делу выступали жена экс-судьи Светлана Сапега, ее родители Анатолий и Лариса Щербинины, а также бывшая супруга Наталья Сапега, которая занимает должность руководителя управления Росреестра по Волгоградской области. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
«Решением Ворошиловского районного суда города Волгограда от 13 марта 2026 года исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, уточнили в пресс-службе.