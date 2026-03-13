Спасатели нашли тело второго пропавшего ребенка в окрестностях Звенигорода

Как пишет mk.ru, один из рыбаков дал показания, согласно которым он видел, как один мальчик начал тонуть в реке, а двое других попытались его спасти, протянув ему палки. Однако им это не удалось, и подростка унесло течением. В то же время один из волонтеров сообщил MSK1.RU о нахождении следов, согласно которым в реку одновременно упали два человека, а третий провалился, попытавшись им помочь.