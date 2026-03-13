В Полесском районе двое местных жителей подозреваются в рубке деревьев на 3,2 млн рублей

124 дерева на 3,2 млн рублей повалили в Полесском районе два местных жителя. 44-летний предприниматель из Калининграда вместе со своим 41-летним приятелем орудовали с августа по ноябрь 2025 года. Деревья они валили при помощи спецтехники, не имея разрешительных документов, сообщает пресс-служба УМВД по региону.