Решение о пляжном сезоне в Анапе будет принято после проверки Роспотребнадзора

Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, берегов Краснодарского края и Республики Крым. За минувшую неделю новых случаев выброса мазута не отмечается. На космических снимках в районе крушения судна в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не обнаружено. В Анапе проведена отсыпка слоя чистого песка на тестовом участке протяженностью 1 км для замещения собранного загрязненного грунта.