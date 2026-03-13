«Чиним, красим и моем»: Дятлова рассказала, как убирают улицы Калининграда после зимы

Улицы Калининграда активно приводят в порядок после зимы. Специалисты убирают мусор и песок, моют и ремонтируют скамейки и остановки. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
С началом весны, после таяния снега, работы у «Чистоты» меньше не стало. Поставила им задачу как можно скорее привести город в порядок. С улиц Калининграда убирают мусор и песок, моют остановки, обновляют скамейки и урны, по необходимости проводят ремонт и покраску, — рассказала Дятлова.
По словам главы администрации, за эту зиму на улицы Калининграда высыпали около четырёх тысяч тонн песка. Сейчас сотрудники «Чистоты» убирают его с дорог и тротуаров.
Ежедневно на улицы города выходят 389 дворников и 319 рабочих в составе мобильных бригад. Специалисты приступают к уборке с 4:00.
«Также по плану весной починим, покрасим, помоем почти 3000 урн и 2000 скамеек на городских территориях и в скверах. Приведём в порядок не меньше 700 остановок. Зимой на многие работы были ограничения по погодным условиям», — отметила Дятлова.
Ранее сообщали, что городские службы начали весеннюю мойку улиц Калининграда. Проезжую часть и обочины очищают специальным шампунем, а также используют щётки. Для этого переоборудовали коммунальную спецтехнику.