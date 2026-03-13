«Чиним, красим и моем»: Дятлова рассказала, как убирают улицы Калининграда после зимы

С началом весны, после таяния снега, работы у «Чистоты» меньше не стало. Поставила им задачу как можно скорее привести город в порядок. С улиц Калининграда убирают мусор и песок, моют остановки, обновляют скамейки и урны, по необходимости проводят ремонт и покраску, — рассказала Дятлова.